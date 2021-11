Spider-Man, Benedict Cumberbatch risponde alla teoria di Mephisto in modo categorico

Tutti i fan del Marvel Cinematic Unvierse hanno qualcosa come un migliaio di domande su Spider-Man: No Way Home e tutti i personaggi coinvolti nella pellicola. Uno su tutti, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, che avrà un ruolo molto importante negli eventi.

Il primo trailer di Spider Man No Way Home ha confermato che Strange utilizzerà un incantesimo per far dimenticare a tutti che l'eroe Marvel interpretato da Tom Holland è in realtà Spider-Man, ma lo Stregone Supremo commetterà un errore che avrà ripercussioni sull’intero Multiverso. Solo il fatto che possa commettere tale errore, ha portati i fan a credere che quello visto nel trailer non è il Doctor Strange che conosciamo anche a causa dei suoi strani comportamenti ambigui.



Il motivo dietro il suo atteggiamento è stato a lungo discusso tra i fan, alcuni sostengono che quello protagonista di No Way Home sia un impostore. Cumberbatch ha affrontato la questione mentre era ospite di Jimmy Kimmel Live!. Kimmel ha fatto presente all’attore che i fan non stanno più nella pelle e vogliono saperne di più, alcuni hanno anche elaborato una teoria secondo cui Doctor Strange nel film sarebbe in realtà Mephisto. Cumberbatch tuttavia ha risposto con un “no” secco, l’attore sembra aver imparato molto bene a sviare le domande relative al MCU senza dare possibilità di replica.

Mephisto è stato al centro delle teorie dei fan Marvel fin da quando WandaVision ha dato il via alla Fase 4 del MCU, ma ancora del villain non c’è traccia. Comunque, le possibilità nel multiverso sono infinite e ne sapremo di più quando finalmente Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il prossimo 16 dicembre 2021.