Spider-Man beffato: una nuova specie di ragno ha il nome... Di Venom!

Tra le numerose notizie assurde che ogni giorno popolano il web, nessuno si sarebbe aspettato che una nuova specie di ragno venisse chiamata in QUESTO modo per 'omaggiare' Venom e Tom Hardy.

Il nome del nuovo ragno? Venomius tomhardyi.

A rivelare il nome è DiscussingFilms su Twitter. Nei commenti c'è chi ci ride sopra, chi apprezza, e chi invece la considera una scelta di cattivo gusto. Ad un primo sguardo non sembra essere stata notata una grande somiglianza con il simbionte, né a livello di colore e né tantomeno di forma. Ma questi criteri non sembrano essere stati influenti, dato che la scelta è comunque ricaduta su 'venomius tomhardyi': un nome considerato decisamente creativo.

I fan nel frattempo non sanno se preoccuparsi di più per la nuova specie di ragno scoperta o per il nome così bizzarro, ma sopratutto si chiedono cosa avrà pensato l'attore in questione. Come avrà reagito secondo voi?

Intanto il film con Tom Hardy è ancora considerato come il peggior cinecomic di sempre, anche se molti continuano a rispondere negando questa opinione diffusa, e definendolo al contrario una grande commedia riuscita.

Cosa ne pensate del nome dato a questa nuova specie di ragno? Credete che sia un omaggio? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra.