Spider-Man batte Il ragazzo e L'airone agli Annie Awards, ma chi vincere agli Oscar?

La stagione dei premi 2024 passa anche dagli Annie Awards, il più importante premio cinematografico nel campo dell'animazione, l'edizione di quest'anno che ha visto trionfare Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il film targato Sony Pictures Animation è stato il grande vincitore della serata, portando a casa ben sette Annie Awards 2024, incluso il primo premio per il miglior lungometraggio animato dell'anno. Tra gli altri lungometraggi che sono stati riconosciuti con più di un premio dalla International Animated Film Society ASIFA-Hollywood, che assegna i premi al meglio dell'animazione, da citare i due volte vincitori Nimona e Il ragazzo e L'airone, che erano stati nominati per nove statuette e sette statuette, rispettivamente (il film di Hayao Miyazaki qualche settimana fa aveva vinto ai Golden Globes).

Da segnalare che Across the Spider-Verse, Nimona e Il ragazzo e l'airone sono tutti nominati all'Oscar per il miglior film d'animazione, insieme ad Elemental e al nuovo film in uscita in Italia Robot Dreams, che ha vinto il premio come miglior film indipendente. Elemental della Pixar è tornato a casa a mani vuote, nonostante fosse stato nominato per sei premi. Tra gli altri premi, Guardiani della Galassia Vol. 3, candidato all'Oscar per i migliori effetti visivi, ha vinto il premio Annie per la migliore animazione di personaggi live action, mentre per quanto riguarda la TV invece Blue Eye Samurai è stato il grande vincitore con sei premi, seguito da Moon Girl e Devil Dinosaur, che hanno vinto tre premi, e Star Wars: Visions, che ne ha portati a casa due.

Nel link qui sotto potete trovare tutti i vincitori della serata.