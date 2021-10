Spider-Man: No ay Home: Kevin Feige su Dottor Octopus, conferme su Rhino e trailer 2

Sono decisive per I fan di Peter Parker: dopo la recente pubblicazione delle nuove foto di Spiderman No Way Home, per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe arrivano nuove conferme ufficiali e indiscrezioni.

La prima arriva da Kevin Feige in persona, che in una nuova recente intervista promozionale ha parlato del coinvolgimento del Dottor Octopus di Alfred Molina, che ritornerà dall'acclamato Spider-Man 2 di Sam Raimi. "Per i primi due film ci siamo chiesti: 'Vogliamo rivisitare i cattivi che abbiamo già visto al cinema?' No, usiamo l'Avvoltoio, usiamo Mysterio e gli altri personaggi che non abbiamo mai portato sullo schermo prima. Ma ad un certo punto ricordo di aver pensato: 'Come potremmo fare se volessimo realizzare un nuovo Doc Ock?'. Mi sono reso conto che Alfred Molina fu un casting perfetto. Pensai che, se mai Dottor Octopus fosse tornato al cinema, in qualche modo doveva essere di nuovo lui ad interpretarlo", ha condiviso Feige.

Per quanto riguarda il trailer 2 di Spider-Man: No Way Home, il nuovo aggiornamento arriva da una scheda di valutazione di un sito cinematografico con sede in Corea del Sud, che include il nuovo filmato promozionale di No Way Home. Anche se ciò non significa necessariamente che il trailer arriverà oggi o domani, l'indizio fa sapere che gli addetti ai lavori hanno ottenuto il montaggio finale del trailer per poterlo visionare e classificare, il che fa pensare ad un debutto online imminente.

Infine, chiarimenti sul ruolo di Rhino, il villain interpretato da Paul Giamatti in The Amazing Spider-Man 2: in un recente tweet, il popolare insider Daniel RPK ha affermato che Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard ed Electro saranno i cattivi di Spider-Man: No Way Home, 'confermando' dunque l'assenza di Rhino anticipata dal collega scooper ViewerAnon, che in tempi recenti aveva anticipato il materiale di The Batman rivelato poi dal trailer 2 mostrato al DC FanDome. Secondo le loro anticipazioni, Rhino sarà solo menzionato nel corso del film (presumibilmente dallo Spider-Man di Andrew Garfield?).

Recentemente, Tom Holland ha anticipato una grande scena con un personaggio misterioso in Spiderman 3.