Spider-Man, l'Avvoltoio di Michael Keaton in un look inedito scartato

In attesa di capire che ruolo avrà nell'atteso Morbius con Jared Leto, dove sappiamo comparirà sicuramente grazie al primo trailer ufficiale del film diretto da Daniel Espinosa, scopriamo oggi grazie a un nuovissimo concept art un look alternativo scartato dell'Avvoltoio di Michael Keaton per Spider-Man: Homecoming.

Come sappiamo, Adrian Toomes non ha superpoteri se non quello di una grande intelligenza e una grande conoscenza ingegneristica. Nel primo film con lo Spider-Man di Tom Holland raccoglie dei pezzi rimasti sul campo dalle Battaglie dei Vendicatori, così da creare armi da vendere al miglior offerente criminale o al mercato nero, oltre a costruirsi un suo esoscheletro personalizzato con tanto di artigli e ali.



Quello che potete ammirare in basso è uno dei primissimi studi sul personaggio, in fasi embrionale. Rispetto alla versione finale si nota essere molto più futuristico e dalle linee pulite, con l'aggiunta di una coda che supera la lunghezza delle gambe. Anche il casco è molto più elegante, se vogliamo, ma non dava l'idea che Watts voleva, cioè di un Avvoltoio, dunque più grezzo ma elaborato.



Cosa ne pensate? Vi piace questo design scartato dell'Avvoltoio?