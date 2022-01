Spider-Man, che fine hanno fatto gli Avengers nei film di Raimi? La teoria dei fan

La Spider-Man: No Way Home-mania ha fatto sì che in molti si concedessero un rewatch della trilogia di Sam Raimi dedicata all'Uomo Ragno, riscoprendone i tanti pregi e tornando a porsi alcune domande alle quali, in effetti, nessuno ha mai pensato fosse necessario rispondere: ad esempio, che ne è degli Avengers nel cosiddetto Raimiverse?

In una scena di Spider-Man: No Way Home vediamo infatti i Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield (a proposito: quest'ultimo ha ammesso di essersi divertito un mondo a negare la sua presenza in Spider-Man: No Way Home) guardare il loro collega dell'MCU come se questi stesse parlando arabo, quando il nostro Tom Holland fa esplicito riferimento agli Avengers.

La spiegazione, secondo alcuni fan, è da ricercarsi nel fattore temporale: stando alla cronologia dell'MCU, infatti, all'epoca degli Spider-Man di Raimi (in un arco di tempo compreso, quindi, tra il 2002 e il 2007) nessuno degli Avengers aveva ancora fatto la propria comparsa (Tony Stark non era ancora Iron Man, Captain America era ancora ibernato, Thor non aveva ancora messo piede sulla Terra e così via).

Certo, Hawkeye e Black Widow avrebbero dovuto già essere in attività, ma è più che comprensibile pensare che abbiano voluto mantenere un basso profilo e muoversi con la maggior discrezione possibile. Cosa ne dite? Credete che questa teoria possa funzionare? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova concept art di Spider-Man: No Way Home, intanto, ci mostra nuovamente lo scontro finale.