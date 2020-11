Spider-Man, ecco che aspetto avrebbe avuto Leonardo Di Caprio nel film di James Cameron

Spider-Man e James Cameron sono state due presenze costanti sugli schermi di tutto il mondo nel corso di questi ultimi 40 anni: tra un Terminator e una trilogia di Raimi, un Titanic e un Tom Holland, il regista e l'eroe Marvel per eccellenza hanno detto spesso e volentieri la loro dalle parti di Hollywood... Rischiando anche d'incrociarsi.

Non tutti lo ricordano, ma a negli anni '90 il regista di Avatar butto giù uno script per un suo film di Spider-Man che non avrebbe poi mai visto la luce. Il progetto era però di quelli decisamente interessanti, soprattutto visto il nome dell'attore che Cameron avrebbe voluto come protagonista del suo film.

Stiamo parlando di un allora ancora semi-sconosciuto Leonardo Di Caprio: il futuro protagonista di Titanic fu infatti vicinissimo a vestire i panni dell'arrampicamuri newyorkese e, probabilmente, le cose sarebbero andate così se il progetto non fosse stato abortito.

Resta, comunque, una grande curiosità: che aspetto avrebbe avuto lo Spider-Man di Leonardo Di Caprio? La risposta arriva da una nuova fan-art che ha piazzato il faccione del Leo di metà anni '90 sul corpo del supereroe che sarebbe poi stato interpretato da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere il buon Leo anche in questo ruolo? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di fantasia, un fan-poster ha immaginato il crossover degli Spider-Man di Maguire, Garfield e Holland; secondo alcune voci, intanto, Spider-Man starebbe per sbarcare su Disney+.