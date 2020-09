Spider-Man, ecco che aspetto avrebbe John Cena nei panni di Sandman

È un momento di stallo in casa Marvel: i fan sono da un po' a secco di novità concrete sulle future uscite del Marvel Cinematic Universe, per cui ad oggi non resta che fantasticare su ciò che potremmo vedere nelle prossime release più attese, ad esempio con il nuovo Spider-Man.

Sul terzo film incentrato sul Peter Parker di Tom Holland si sa ancora poco o nulla, ma soprattutto dopo le vicissitudini che ben conosciamo la curiosità di vedere in che modo verrà portato avanti il personaggio nel Marvel Cinematic Universe è ovviamente tanta.

Un alone di mistero, d'altronde, avvolge ancora il villain che il buon Peter si troverà ad affrontare in questo nuovo capitolo delle sue avventure: di nomi ne sono stati fatti tanti, tra cui spicca quello di un certo Sandman che, secondo alcuni, potrebbe portare all'ingresso di John Cena nel Marvel Cinematic Universe.

Il wrestler ha ormai da tempo intrapreso la via che porta ad Hollywood, e chissà che questa non lo conduca dalle parti di Marvel proprio come già successo al suo collega Dave Bautista: nel frattempo, una nuova fan-art immagina Cena nei panni di Sandman. Cosa ne dite? Lo trovate convincente? Diteci la vostra nei commenti!

Un'altra fan-art di Spider-Man ci ha invece mostrato Javier Bardem nei panni di Octopus; recentemente, invece, sono state smentite tutte le voci sul possibile titolo del nuovo Spider-Man.