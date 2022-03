Spider-Man: in arrivo in home video il cofanetto della trilogia Marvel con Tom Holland!

Quando mancano pochi giorni dall'arrivo di Spider-Man: No Way Home in home video, è spuntata dal nulla un'edizione in cofanetto che include l'intera trilogia degli Spider-Man con protagonista Tom Holland a un prezzo praticamente stracciato. Si tratta della seconda trilogia Marvel disponibile sul mercato dopo quella con Tobey Maguire. Ecco l'uscita.

Mentre l'edizione in digitale e in formato fisico dell'ultimo film di Spider-Man arriverà il 22 marzo (e dal 12 aprile anche in Blu-Ray e 4K Ultra HD), sullo store di Amazon è spuntato un cofanetto che raccoglie tutti e tre i film con protagonista Tom Holland, ovvero Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e quindi Spider-Man: No Way Home. Non è chiaro stando alla copertina del prodotto se questo conterrà dei contenuti speciali, ma sappiamo solo che includerà i tre film al prezzo di 19.99 sterline e la data d'uscita è fissata al 4 aprile 2022.

Qualche settimana fa, Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita delle edizioni home-video e digitale di Spider-Man: No Way Home utilizzando Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire per ricreare un celebre meme della saga.

Inoltre, dopo averci mostrato l'imbarazzo tra i villain di Spider-Man: No Way Home in una breve scena tagliata, infatti, gli Studios hanno deciso di omaggiare i propri fan rendendo disponibili gratuitamente online i primi 10 minuti del film, vale a dire quelli che si ricollegano direttamente al finale di Spider-Man: Far From Home durante il quale, come sicuramente ricorderete, J.J. Jameson svela al mondo intero l'identità segreta del nostro eroe.

Recentemente, intanto, un nuovo spot di Spider-Man: No Way Home ci ha mostrato l'arrivo di Tobey Maguire ed Andrew Garfield.