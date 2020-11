Spider-Man in arrivo su Disney Plus? Un nuovo trailer nasconde due indizi!

Mentre le riprese di Spider-Man 3 procedono a gonfie vele, sono tantissimi i fan di tutto il mondo che aspettano il debutto di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home sul popolare servizio di streaming Disney+.

Come noto, infatti, i due stand-alone con protagonista Tom Holland, sebbene facciano parte a tutti gli effetti del Marvel Cinematic Universe di Marvel Studios e Disney, sono stati prodotti da Sony Pictures, che ne detiene i diritti di distribuzione. Tuttavia nel nuovo panel dell'edizione del servizio streaming per il mercato brasiliano sono stati individuati due indizi che suggerirebbero l'arrivo di Homecomimg e Far From Home sulla piattaforma.

Il filmato come al solito è disponibile in calce all'articolo (la durata è di circa mezz'ora, le clip che ci interessano arrivano intorno al minuto 27:40) ma nel fermo immagine che vi proponiamo (sempre in basso) è chiaramente visibile sullo sfondo un fotogramma tratto dal sequel diretto da Jon Watts: nello stesso punto, circa un secondo dopo nel filmato, comparirà anche un fotogramma di Iron Man tratto da Homecoming.

Ricordiamo che, dopo alcune tensioni contrattuali, Disney e Sony hanno stipulato nuovi accordi per quanto riguarda i diritti di Spider-Man e le sue apparizioni nel MCU: che si sia trovato anche un punto d'incontro per la distribuzione streaming dei due film con Tom Holland, il cui Peter Parker è ovviamente già presente su Disney+ con Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame? Staremo a vedere.

Nel frattempo, sapete che è stato confermato ufficialmente che il primo trailer di Spider-Man 3 arriverà a dicembre?