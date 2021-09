Spider-Man, in arrivo il crossover con Venom e il film spin-off Sinistri Sei

Il team creativo dietro Venom - La furia di Carnage ha dato una grossa anticipazione sul futuro del franchise e ciò che i fan devono aspettarsi in futuro, questo include un possibile grande spin-off con Spider-Man e molto altro.

Un crossover tra Venom e i film di Spider-Man con Tom Holland sta per accadere "presto", come ha rivelato al podcast di Hero Nation, Anthony D'Alessandro di Deadline che ha notato che il piano di Sony Pictures non è solo quello di riunire Venom e Spider-Man, ma anche realizzare un film sui Sinistri Sei.



"Sony ha sempre tenuto, al di fuori delle nuove cose di Spider-Man che stanno facendo con Disney/MCU, Sony ha sempre tenuto separate le loro cose Marvel", ha detto D'Alessandro.

"Con questo film di Venom si collegheranno all'universo di Spider-Man che stanno creando con Disney/MCU. So che uno dei loro obiettivi a lungo termine è realizzare Sinistri Sei, ed è una specie di progetto che tutti stiamo aspettando”.



I fan della Marvel potrebbero notare subito che sembra che Spider-Man: No Way Home stia introducendo i Sinistri Sei in modo indiretto, ma un film indipendente incentrato sul gruppo di villain è sicuramente qualcosa che gli spettatori vorrebbero vedere.

Sony in precedenza aveva tentato di far decollare un progetto quando Andrew Garfield era Spiderman, assumendo il creatore di Daredevil della Marvel Drew Goddard per scrivere e dirigere il film.

"Non siamo pronti finché non siamo pronti" ha detto Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group a Variety."Kraven è un ottimo esempio perché non abbiamo avuto fretta. Avremmo potuto farlo tre anni fa. È solo ora che la sceneggiatura è fantastica e abbiamo trovato la star del cinema [Aaron Taylor-Johnson] che è la scelta di casting perfetta".



Alla domanda sui Sinistri Sei, Panitch ha detto con una risatina: "Sarebbe molto bello, non è vero?".



Con Venom già pronto all’uscita, Morbius in attesa e il film Kraven the Hunter in sviluppo, Sony sembra certamente assemblare un potenziale Sinistri Sei che non richiederà i Marvel Studios.

Detto questo, un'ulteriore collaborazione sarebbe quasi certamente ciò che i fan vorrebbero vedere:

"È sempre nelle nostre menti", ha recentemente dichiarato Tom Hardy a ComicBook.com a proposito di un crossover tra Venom e Spider-Man, a questo punto non ci resta che aspettare il momento perfetto perché ciò avvenga.



Intanto il nuovo trailer IMAX di Spider-Man: No Way Home ha rivelato nuovi importanti dettagli e se siete curiosi, scoprite che cosa il titolo del nuovo film di Spider-Man rivela sulla trama nel nostro approfondimento.