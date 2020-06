Spider-Man, arrivano nuovi interessanti aggiornamenti sui film Spider-Woman e Madame Web

Un nuovo report da Murphy's Multiverse segnala interessanti aggiornamenti su Spider-Woman e Madame Web, due spin-off del Sony's Universe of Marvel Characters attualmente in sviluppo in casa Sony Pictures.

Nelle ultime settimane, ci sono state molti rumor online secondo cui il film Madame Web ruoterà intorno alla figura di Julia Carpenter, un personaggio che nel corso della sua storia editoriale nel mondo dei fumetti si è ritrovata ad indossare anche il costume di Spider-Woman. Da qui, alcuni avevano ipotizzato che i due progetti in produzione alla Sony in realtà potessero essere un solo progetto, ma Murphy's Multiverse segnala che non sarà così.

La protagonista di Spider-Woman infatti sarà nientemeno che Jessica Drew, il che garantisce due film diversi, smentendo gli ultimi rumor che volevano una sorta di "fusione" tra le produzioni. Il sito, inoltre, aggiunge che ad aprile il dirigente della Sony Pictures Palak Patel è stato assunto per supervisionare lo sviluppo di Madame Web, e successivamente ha assunto Matt Sazama e Burk Sharpless come sceneggiatori. Per quanto riguarda Spider-Woman, è sempre Patel a fungere da supervisore, in questo caso aiutato però anche da Rachel O'Connor (con Amy Pascal in produzione).

Cosa ne pensate? I due progetti, in qualche modo, finiranno comunque per collegarsi a livello narrativo? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco una teoria sul film di Madame Web collegata allo Spider-Man di Tom Holland