Spider-Man, arriva lo "sparaigienizzante" che trae ispirazione dal personaggio Marvel

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ma a volte bisogna partire proprio dalle responsabilità, Come ad esempio lavarsi frequentemente le mani in tempo di pandemia, per evitare conseguenze disastrose. Ma quando non è possibile? Si fa come Spider-Man.

Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo essere dei supereroi, specialmente di questi tempi. Come? Beh, ad esempio mantendo il più possibile le distanze l'uno dall'altro, indossando le mascherine quando necessario e... Lavandoci spesso le mani.

Ma quando si è fuori casa, anche una semplice abitudine igienica come questa può risultare problematica, da qui il massiccio utilizzo di igienizzanti come l'Amuchina. Eppure non è esattamente il massimo della praticità stare li ogni volta a cacciare il falconcino, poi rimetterlo in borsa.

Sarebbe decisamente meglio una sorta di... Sparaigienizzante?

C'è chi ha infatti pensato di creare un piccolo marchingegno da polso (chiamato PumPiX) che permettesse, tramite l'uso di un semplice pulsante, di igienizzare rapidamente mani e "dintorni" (nel video si fa l'esempio della maniglia della portiera dell'auto).

Il design del prodotto ricorda molto gli spararagnatele di Spider-Man, e somiglia vagamente a quello di un iWatch. Come ribadiscono anche nel video, PumPiX è "leggero, semplice da usare e accessibile a tutti", è ricaricaricabile, e rilascia la giusta quantità di contenuto in modo da evitare sprechi d'eccesso.

Al momento, il dispositivo è acquistabile alla pagina apposita del sito Kickstarter.

Insomma, un'idea utile e particolarmente adatta a quei fan dell'Uomo Ragno che hanno sempre voluto provare l'ebrezza di utilizzare uno spararagnatele (ammettiamolo: tutti ne avremmo voluto uno).

E a proposito di Arrampicamuri di una certa fama, qui trovate quelli che secondo la nostra redazione sono i 5 film più belli su Spider-Man.