Spider-Man: arriva un cofanetto che comprende tutti i film dedicati all'Uomo Ragno

Mentre No Way Home raggiunge altri record, una novità importante farà saltare i collezionisti dalle sedie: tutti e 8 i film di Spider-Man live-action arriveranno infatti in un cofanetto unico! Il pre-ordine è già disponibile sui siti dei rivenditori autorizzati in diversi paesi, pronto da guardare a casa in Digital HD.

Il titolo del cofanetto sarà Spider-Man 8-Movie Collection, e includerà le versioni digitali di Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021).

Il prezzo totale del pacchetto negli USA è di 59,99 dollari, ed è già disponibile per l'acquisto presso i rivenditori tra cui Microsoft e Vudu. Sarà inoltre acquistabile la Collezione Spider-Man 3, che mette insieme gli ultimi tre film dedicati all'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe al prezzo di 34,99 dollari: Homecoming, Far From Home e No Way Home. Se, invece, siete già in possesso di tutti i titoli e vi manca solo l'ultima uscita, niente paura, perché No Way Home può essere pre-ordinato in tutti i paesi in cui è disponibile, e costerà 19,99 dollari.

Un elemento interessante è che l'acquisto della Spider-Man 8-Movie Collection, sbloccherà immediatamente l'accesso in streaming a tutti i titoli dedicati all'Uomo Ragno sul Microsoft Store, a eccezione dell'ultimo film. L'accesso a No Way Home sarà sbloccato non appena arriverà in digitale. Adesso non ci resta che rimanere in attesa di novità circa l'uscita del cofanetto.

Intanto ci si chiede se la cover del Blu-Ray di Spider-Man: No Way Home conterrà qualche spoiler!