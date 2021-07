Spider-Man in Ant-Man & The Wasp: Quantumania? L'autore confonde i fan su Twitter

Jeff Loveness, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è comparso su Twitter per commentare lo sconvolgente finale della prima stagione di Loki, ma il suo post ha mandato in totale confusione i fan del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, lo sceneggiatore ha additato le scene finali di Loki scherzando sulle infinite potenzialità del Multiverso: l'immagine pubblicata ritrae uno scenario nel quale Spider-Man e Venom giocano a basket, col primo che sembra a dir poco in difficoltà. Loveness, anche autore di Rick & Morty, ha scritto: "Loki... che cosa hai fatto?". Il tempismo dello strano post di Loveness è a sua volta a dir poco curioso, dato che arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Kevin Feige su un crossover tra Spider-Man e Venom, ma la possibilità che i Marvel Studios realizzino un film stile Space Jam coi supereroi sembra da escludere.

In compenso, alcuni fan hanno iniziato a domandarsi se Spider-Man non possa apparire in Ant-Man & The Wasp: Quantumania: da contratto Tom Holland, dopo No Way Home, apparirà anche in un altro film Marvel Studios non meglio specificato, e considerata la grande interconnessione dei film e delle serie tv della Fase 4, che porterà diversi attori a comparire da co-protagonisti nei titoli guidati da altri colleghi, vedere Tom Holland al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly non dovrebbe stupire nessuno. Ma per il momento non siamo neppure nel campo delle 'speculazioni da scooper', piuttosto in quello ancor più volubile della 'fantasia dei fan': voi, comunque, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, si è parlato del possibile ritorno del villain Yellowjacket in Ant-Man 3. Anche in questo caso la causa sarà legata al Multiverso?