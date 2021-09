Spider-Man: quanti anni avranno i Peter di Andrew Garfield e Tom Holland in No Way Home?

I nuovi leak di Spider-Man: No Way Home sembrerebbero aver confermato ulteriormente le teorie sul Multiverso e il ritorno dei vecchi personaggi della saga, ma al di là della vasta collezione di villain è chiaro che tutta la curiosità dei fan è incentrata sui 'vecchi' Spider-Man.

Dopo aver provato a calcolare l'età del Peter Parker di Tobey Maguire in No Way Home, oggi passiamo ai due Spider-Man più giovani, ovvero quelli interpretati da Andrew Garfield e Tom Holland: se i rumor sul prossimo film del Marvel Cinematic Universe dovessero risultare veritieri, infatti, Spider-Man: No Way Home vedrà una trama collegata al Multiverso e un trio di Peter Parker affrontare una micidiale versione dei Sinistri Sei formata dai vari villain comparsi in tutti i film precedenti del franchise 'esteso', da quelli della trilogia di Sam Raimi ai due film Amazing di Marc Webb.

Peter Parker di Tobey Maguire, che secondo i calcoli avrà circa quarant'anni, sarà (eventualmente) il più anziano del trio. Questo perché sappiamo che il Peter Parker di Andrew Garfield aveva 17 anni in The Amazing Spider-Man, all'incirca la stessa età del Peter di Maguire nel primo film di Sam Raimi, con la differenza sostanziale che il film di Marc Webb era ambientato nel 2012 (quello di Raimi nel 2001-2002 circa). Dato che No Way Home, a causa del salto temporale di cinque anni raccontato in Avengers: Endgame, sarà ambientato nel 2024, lo Spider-Man di Andrew Garfield dovrebbe avere circa 29 anni nel prossimo film della saga.

Il Peter Parker di Tom Holland resta il più giovane del gruppo: il personaggio ha debuttato nel MCU a 15 anni, ma dato che è stato 'ucciso' da Thanos alla fine di Avengers: Infinity War ha 'saltato' i cinque anni vissuti da chi è sopravvissuto allo Snap, dunque invece di avere 21 anni adesso ne ha ancora 16 anni. La cosa interessante è che, in questo modo, ogni attore rappresenterà un diverso momento della vita di Peter Parker, un dettaglio che potrebbe aggiungere molta profondità a Spider-Man: No Way Home, senza dimenticare le diverse esperienze vissute da ognuno di loro.

Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema dal 17 dicembre prossimo.