Spider-Man: quanti anni avrà il Peter Parker di Tobey Maguire in No Way Home?

A meno che negli ultimi mesi non abbiate vissuto su un altro pianeta o su questo pianeta ma come eremiti, allora saprete che per l'attesissimo Spider-Man: No Way Home si è parlato anche del ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, i due precedenti interpreti di Peter Parker.

Sebbene la stampa hollywoodiana sia convinta della presenza dei due attori del film, e nonostante alcuni leak arrivati nelle scorse settimane, la prova più concreta per questo atteso ritorno è rappresentata dal trailer di Spider-Man: No Way Home, che oltre ad aver confermato il Multiverso ha anche mostrato palesemente il ritorno di Dottor Octopus di Alfred Molina e le bombe-zucca di Green Goblin, due villain apparsi nella trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire. Ma a questo punto sorge una domanda: quanti anni avrà il 'vecchio' Peter Parker in Spider-Man: No Way Home?

Proviamo a fare due conti: all'inizio del primo Spider-Man di Sam Raimi, anche se non ci viene detto esplicitamente, è ovvio che l'età di Peter Parker sia di circa 17-18 anni, considerando che il protagonista viene mostrato durante l'ultimo anno del liceo. Tuttavia nel corso della trilogia c'è almeno una scena in cui sappiamo esplicitamente che viene festeggiato il suo compleanno (in Spider-Man 2, per la precisione), e dato che gli eventi della prima storia con Goblin sono ambientati tra il 2001 e il 2002, possiamo supporre che la data di nascita di Peter sia intorno al 1984-1985.

Spider-Man: No Way Home probabilmente avrà luogo nel 2024, ovvero poco dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, a loro volta ambientati dopo Avengers: Endgame e quindi successivi al famoso salto temporale di Avengers: Infinity War, che nel 2019 ha 'spostato' il MCU cinque anni nel futuro. A patto che il Peter Parker di Tobey Maguire sia invecchiato in modo lineare, il suo personaggio nel 2024 dovrebbe avere circa 40 anni, e sarà dunque leggermente più giovane del suo attore, che ha 46 anni.

Per altri approfondimenti, guardate i nuovi leak di Spider-Man: No Way Home, con le prime immagini di Electro di Jamie Foxx e Green Goblin di Willem Dafoe.