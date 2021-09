Spider-Man, Andy Serkis rivela: 'Il crossover con Venom è sicuro, però ...'

Andy Serkis, il regista di Venom: La furia di Carnage, ha forse rivelato qualcosa che non andava detto in una recente intervista promozionale, durante la quale ha annunciato che il crossover tra Venom e Spider-Man è cosa fatta.

Parlando con IGN, al regista è stato chiesto quante probabilità ci siano che questo crossover possa diventare realtà, e di tutta risposta Serkis ha osservato: "Guarda, so che questa è la domanda che adesso è sulla bocca di tutti. Tutti vogliono sapere se Venom incontrerà Spider-Man prima o poi. Personalmente, posso dire che ... Non accadrà mai! No, non è vero, sto solo scherzando, ovviamente accadrà, è sicuro ... Ma ovviamente dipende da quanto lo vorrà il pubblico. Se i fan vorranno più storie di Venom. Certo che a quel punto, per passare direttamente a Spider-Man, potresti perderti tante fantastiche storie di supercriminali. Quindi, in un certo senso, affrettando le cose potresti stroncare sul nascere delle idee".

Il regista ha poi continuato a discutere di come "potrebbero esserci delle storie fantastiche" incentrate sui cattivi del Ravencroft Institute, un istituto per pazzi criminali, oltre ad aggiungere che "ci sono parecchi altri simbionti in giro...". Inoltre, sulla questione Venom - Spider-Man Andy Serkis ha aggiunto: "Ma sì, tutti vogliono vedere Venom combattere Spider-Man, anche se vorrà dire sacrificare tanta altra carne al fuoco." In definitiva, dalle sue parole appare chiaro che l'attenzione di Serkis attualmente è focalizzata sulla costruzione del mondo di Venom e concentrata sulla lunga tradizione del personaggio nei fumetti, piuttosto che semplicemente sull'incorporare in fretta e furia Spider-Man solo per il gusto di farlo.

Recentemente Tom Hardy aveva parlato di Venom 3 e dell'incontro con Spider-Man, e i piani della Sony in proposito rimangono misteriosi: pensate che Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home getteranno le basi per il tanto atteso crossover? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti guardate i nuovi poster ufficiali di Venom 2.