Spider-Man, Andrew Garfield vuole Tom Hardy: 'Un film con Venom sarebbe geniale'

Andrew Garfield è pronto a tornare come Spiderman dopo il successo planetario di No Way Home, e una delle suggestioni più popolari vorrebbe l'iterazione di Peter Parker interpretata dalla star di Tick Tick Boom in un crossover con il Venom di Tom Hardy.

Il crossover tra Spiderman e Venom sembrerebbe essere effettivamente tra i piani della Sony, ma le scene post-credit di Venom: La furia di Carnage e di Spider-Man: No Way Home hanno sbaragliato le carte in tavola procedendo in due sensi totalmente opposti: ora (una parte di) Venom è finita nel MCU, mentre l'Eddie Brock di Tom Hardy, con tanto di (una grossa parte di) simbionte è tornata nell'universo cinematografico della Sony. Cosa succederebbe se, a questo punto, la major decidesse di schierare un altro Spider-Man per combattere l'antieroe alieno?

Intervenendo nel podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield ha commentato la faccenda: “Sono decisamente aperto a qualsiasi idea che possa permettermi di tornare nei panni di questo personaggio e svilupparlo ulteriormente. Certo dovrebbe trattarsi di qualcosa di davvero unico, di molto speciale, di qualcosa che possa far crescere tanto il personaggio quanto il pubblico. Non sono sicuro di cosa sia questa cosa, ma se dovessimo trovare un'idea del genere sarebbe molto divertente da realizzare". A questo punto il conduttore Josh Horowitz ha sottolineato che molti fan hanno mostrato interesse nel vedere l'Uomo Ragno di Andrew Garfield incrociarsi con il Venom di Tom Hardy. L'attore ha risposto rapidamente: "Ecco, questa è un'idea geniale".

Che cosa ne pensate? Andrew Garfield tornerà nei panni di Spider-Man per i prossimi progetti della Sony da sviluppare in parallelo alla saga MCU con Tom Holland? Ditecelo nei commenti.