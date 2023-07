Spider-Man di Andrew Garfield sarà in Venom 3? Il rumor spiegato bene

Sony continua a stuzzicare I fan con lo Spider-Man di Andrew Garfield anche a costo di trollare sui social, ma la verità è che sono tantissimi i fan della saga convinti che l'attore di Spider-Man: No Way Home tornerà ad interpretare Peter Parker in Venom 3.

Questa convinzione, che al momento ovviamente non è supportata da 'prove' concrete ma alimentata solo da tantissima speranza, è nata soprattutto per come la Sony sta gestendo il franchise di Spider-Man al di fuori della figura di Tom Holland, e quindi 'lontano' dal Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios: mentre la Disney, su licenza della Sony, è attualmente a lavoro su Spider-Man 4 per il MCU e programma nuove apparizioni del giovane Peter Parker di Holland anche nei prossimi film crossover della saga degli Avengers, la Sony è rimasta orfana del suo supereroe più importante e tutti gli spin-off del mondo - come Morbius, Kraven il cacciatore e Madame Web - potrebbero non bastare per tenere vivo l'interesse dei fan nei confronti del franchise, la cui direzione non appare molto chiara.

Per questo gli appassionati si sono convinti che Spider-Man avrà un ruolo in Venom 3, il prossimo capitolo della saga di Tom Hardy. Ma perché è stato designato proprio questo film? Semplice, perché sia la Sony che lo stesso Tom Hardy hanno stuzzicato per diverso i tempo gli appassionati promettendo loro un imminente confronto tra Venom e Spider-Man, nonostante ora come ora il franchise Sony non abbia 'un suo Spider-Man': il ritorno di Andrew Garfield potrebbe essere la soluzione più rapida per la major (e decisamente la più richiesta dai fan), specialmente perché i vari film sui supercriminali in continua uscita stanno evidentemente puntando verso un film dei Sinistri Sei. E come potrebbe esserci un film dei Sinistri Sei senza uno Spider-Man, quando i piani originali della Sony per la saga di The Amazing Spider-Man erano proprio quelli di uno show-down con il temibile super-gruppo?

Altre due possibilità per la Sony potrebbero essere il ritorno dello Spider-Man di Tobey Maguire con un nuovo film della saga di Sam Raimi, oppure attendere direttamente il film live-action di Spider-Man Miles Morales recentemente annunciato.

Le strade sono tante ma tutte - almeno in teoria - portano ad uno Spider-Man nell'universo Sony: quale sceglierà la major?