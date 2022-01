Spider-Man, Andrew Garfield rivela la reazione di Tobey Maguire: preparate i fazzoletti

Circa 15 anni dopo l'uscita di Spider-Man 3, Tobey Maguire è tornato nei panni di Peter Parker nell'acclamato Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe, e in una recente intervista promozionale Andrew Garfield ha raccontato qual è stata la reazione della star.

Discutendo del film al The Jess Cagle Show di SiriusXM, Andrew Garfield ha parlato della reazione di Tobey Maguire alle riprese del suo quarto film di Spider-Man: "Come saprete, Tobey si era preso qualche anno sabbatico dalla recitazione per un po': la cosa mi ha sempre stupito, perché sono sempre stato un grande fan della sua carriera di attore. Si è concentrato su altre cose, come la produzione e la vita privata, ma è stato a dir poco fantastico poter essere presente sul set insieme a lui e vederlo lavorare, specialmente nei panni di questo personaggio. Io sono cresciuto idolatrando Tobey nel ruolo di Spider-Man e credo che ne costituisca una parte fondamentale della mitologia."

Mentre i fan si domandano quale sia lo Spiderman più forte, l'attore di The Social Network e Tick tick boom ha aggiunto: "Abbiamo avuto qualcosa come un paio di settimane di prove prima di iniziare effettivamente le riprese, e abbiamo lavorato insieme a varie idee sul come sviluppare la relazione tra i personaggi, la dinamica del gruppo, cose così. Sembrava di trovarsi in una sorta di ambiente protetto. E' stato molto strano. Non sembrava che stessimo girando questo grande film di Spider-Man, sembrava solo che io e Tobey stessimo lavorando su una relazione tra due personaggi, sviluppandola attraverso la nostra immaginazione e la nostra recitazione. Eravamo come due amici che stavano girano un piccolo cortometraggio di Spider-Man e più lavoravamo, più Tobey ricordava nel profondo il suo legame con la recitazione, il suo amore per questa arte, come se il tempo non fosse mai passato".

Vi ricordiamo che, prossimamente, Tobey Maguire tornerà anche in Babylon, il nuovo film scritto e diretto da Damien Chazelle.