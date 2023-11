Spider-Man, Andrew Garfield ritrova Gwen di Emma Stone nel bellissimo fan poster

Siamo onesti: per la separazione tra il Peter Parker di Tom Holland e la sua MJ in Spider-Man: No Way Home abbiamo pianto tutti, ma per la morte di Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man 2 ci siamo davvero disperati: il film con Andrew Garfield, pur lontano dalla perfezione, riuscì a emozionarci davvero con quel drammatico addio.

Un addio che , come dimostrato dal già citato Spider-Man: No Way Home, lo stesso Peter Parker di Garfield non ha mai dimenticato (e ci mancherebbe altro, oseremmo dire!), continuando a tormentarsi ogni giorno per non esser riuscito a salvare la vita del suo vero amore. Ma a cosa serve la fantasia se non a regalare seconde possibilità che la vita reale non ci offre?

Un nuovo fan poster, dunque, ha deciso di far tornare il sorriso sul volto del Peter Parker di The Amazing Spider-Man riunendo i due innamorati: ecco dunque Andrew Garfield ed Emma Stone (che all'epoca, ricordiamo, facevano coppia anche off-screen) stretti in un abbraccio che noi vorremmo non sciogliere mai, qualunque sia il nostro parere sul pur imperfetto film di Marc Webb.

E voi, cosa ne pensate? Peter e Gwen sono la vostra coppia preferita o pensate non reggano il confronto con Tobey Maguire/Kirsten Dunst e i già citati Tom Holland/Zendaya? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo su un possibile ritorno di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man.