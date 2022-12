Spider-Man, Andrew Garfield risponde a Charlie Cox: il video è tutto da ridere

In un video pubblicato su TikTok da British GQ si vede la reazione di Andrew Garfield al commento ironico di Charlie Cox su Spider-Man in occasione del Man of the Year di GQ. Sul palco Cox ha preso in giro l'amico e collega definendolo il 'terzo miglior Spider-Man di tutti i tempi'. Qual è stata la reazione di Garfield?

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home, uscito nelle sale cinematografiche a fine 2021, per la regia di Jon Watts. Nel video si vede la star di The Amazing Spider-Man ridere della battuta di Cox, trovandola probabilmente esilarante, così come le persone sedute accanto a lui, fra cui si intravede John Boyega.

In Spider-Man: No Way Home sono comparsi per la prima volta insieme i tre interpreti principali del personaggio di Peter Parker/Spider-Man: Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield.

La battuta di Charlie Cox riguarda proprio la scelta di definire lo Spider-Man di Garfield, presente anche in The Amazing Spider-Man e nel sequel, Il potere di Electro, terzo - perciò ultimo in classifica - miglior Uomo Ragno di sempre.



Di sicuro la performance in No Way Home è stata apprezzata dagli spettatori, che hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno di Andrew Garfield e il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe grazie al Multiverso.



