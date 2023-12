Spider-Man, che ci fa Andrew Garfield alla proiezione speciale di Across the Spider-Verse?

Nell'universo di varianti di Spider-Man affrontato da Miles Morales non possiamo più stupirci eppure la presenza dell'iconico Uomo Ragno Andrew Garfield non è passata inosservata durante una proiezione speciale di Spider-Man: Across the Spider-Verse!

Ma cosa ci faceva lì Andrew Garfield? Nell'attesa di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse si cerca di captare ogni piccolo indizio sul prossimo capitolo della saga e le ultime novità sul futuro di Garfield in Spider-Man potrebbe portare anche da Miles Morales? Al momento rispondiamo di no: Garfield è stato semplicemente chiamato a presentare una speciale proiezione di Spider-Man: Across the Spider-Verse in quanto l'attore è presente in un cameo, tramite filmati d'archivio, proprio nel sequel di Into the Spider-Verse. Ma le possibilità che Garfield possa tornare ancora e confrontarsi con Miles Morales non sono totalmente pari a zero: l'attore è iconico come Spider-Man e il suo destino, adesso che il Multiverso prende forma, potrebbe abbracciare più ampi piani cinematografici

Mentre viene svelata la prima immagine di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il fandom attende con ansia di scoprire la data di uscita del terzo capitolo scritto e ideato Phil Lord e Christopher Miller. A causa degli scioperi che hanno colpito Hollywood il calendario di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato posticipato: ma nell'attesa di trovare le risposte ai tanti interrogativi del finale, potete rivedere Across the Spider-Verse su Prime Video.