Spider-Man, è Andrew Garfield il miglior Peter Parker di sempre secondo Twitter

La disputa per il miglior Spider-Man cinematografico di sempre infiamma da anni i discorsi tra i fan Marvel: tra i nostalgici di Tobey Maguire, gli estimatori di Tom Holland e quelli che spingono per la rivalutazione di Andrew Garfield ce n'è davvero per tutti i gusti, ma quale di queste fazioni ha i numeri per vincere la guerra?

Mentre i fan Marvel si arrovellano su una nuova teoria che prevede l'arrivo di Mephisto in Spider-Man: No Way Home, dunque, la compagnia SlotsOnlineCanada ha pensato bene di mettere tutto nero su bianco analizzando i tweet sull'argomento per decidere una volta per tutte a chi vada il titolo di miglior Uomo Ragno cinematografico di sempre. Il risultato? Probabilmente quello più inatteso!

Secondo i dati raccolti da SlotsOnlineCanada, infatti, è Andrew Garfield lo Spider-Man preferito dagli utenti Twitter: un responso che lascia inevitabilmente sorpresi, visto che negli ultimi anni l'Uomo Ragno 'di mezzo' è sempre apparso come quello nettamente meno amato dalla fanbase. Le soddisfazioni per The Amazing Spider-Man, però, non finiscono qui: sempre in base allo stesso sondaggio, infatti, la Gwen Stacy di Emma Stone risulterebbe essere il personaggio femminile preferito dei fan, con buona pace delle varie Mary Jane ed MJ.

Cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con il parere degli utenti Twitter o preferite uno tra Maguire e Holland? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'attesa dell'arrivo in sala, intanto, qui trovate un nuovo poster fan-made di Spider-Man: No Way Home.