Spider-Man, Andrew Garfield: il discorso sul significato del supereroe vi farà commuovere!

Andrew Garfield sta passando un sacco del suo tempo a parlare di Spider-Man per uno che giura di non aver niente a che fare che Spider-Man: No Way Home: in una nuova intervista, infatti, l'attore è tornato a parlare della saga di The Amazing Spider-Man e delle sue intenzioni col personaggio.

"Le mie intenzioni con Spider-Man erano molto serie" ha dichiarato l'attore a Total Film. "Ho iniziato a studiare il mito del personaggio, che è alla base dei film ma anche dei fumetti in generale. E allora pensi: 'Oh, giusto, la responsabilità dei registi moderni è la stessa della persona che migliaia di anni fa raccontava una storia intorno ad un fuoco'. Le storie sono le cose che ci ricordano chi siamo in quanto esseri umani, e chi le racconta ha effettivamente l'opportunità di fornire profonda saggezza, o mostrare una via e fare da guida a qualcuno. Quindi il mio obiettivo era di infondere in Peter tutta l'anima e l'universalità possibile, sapendo che milioni di ragazzi di tutto il mondo avrebbero guardato quei film. Non si è trattato, per me, di un esercizio di vendita di magliette e tazze o Happy Meal, ma volevo davvero che i ragazzi, coetanei di Peter magari, vedendo quei film avrebbero scoperto di essere anche loro unici e straordinari, che avrebbero trovato la propria identità. Volevo che vedessero qualcuno lottare con ciò che avevano dentro anche loro, lottare come facevano loro. Per me si è sempre trattato di questo."

Da questo emozionante discorso, sembra davvero che Andrew Garfield stesse mirando a conferire una forte specificità alla sua versione di Peter Parker, come saprete interrotta dalla Sony prima di produrre il famoso e mai realizzato The Amazing Spider-Man 3. Le parole dell'attore sono piuttosto interessanti e potrebbero perfino ispirare alcuni spettatori a concedere un'altra possibilità ai film di The Amazing Spider-Man, provando magari a guardarla dalla prospettiva fornita da Andrew Garfield. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, continua la telenovela sui rumor sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home.