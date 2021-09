Spider-Man, Andrew Garfield sul crossover incompiuto dei Sinistri 6: 'Magari un giorno...'

Dopo aver commentato la foto leak di Spider-Man: No Way Home, in una recente intervista promozionale l'attore Andrew Garfield ha avuto modo di parlare anche dalla fine della saga cinematografica di The Amazing Spider-Man e del mai realizzato crossover dei Sinistri 6.

Come vi abbiamo raccontato in uno speciale di qualche giorno fa, The Amazing Spider-Man 3 e 4 erano in sviluppo alla Sony prima della cancellazione del progetto e il reboot con Tom Holland all'interno del Marvel Cinematic Universe, e com'era stato per la seconda e incompiuta trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire la major era intenzionata di far debuttare sul grande schermo il noto team di supercriminali nemesi di Peter Parker. Se vi ricordate, le scene finali di The Amazing Spider-Man 2 anticipano abbastanza chiaramente i Sinistri 6, e infatti un film era già in sviluppo sotto la guida di Drew Goddard. Parlando con Collider, Andrew Garfield ha dichiarato:

"Non so quanto quel film sia andato vicino a concretizzarsi, ma ho sicuramente avuto diverse riunioni in proposito ed è stato davvero emozionante. Devo dirlo, perché sono molto legato a Drew, ho amato Quella casa nel bosco e le altre cose che ha fatto. Ho adorato la sua visione, credo sia un autore così unico e strano, eccentrico a suo modo e assolutamente non convenzionale nelle sue scelte creative. Nel lavorare con lui ho passato un paio di mesi divertenti, ma sapete com'è, è la vita. Sarebbe stato bello. Magari un giorno riuscirà a farlo, ma quel progetto sarebbe stato bello."

Naturalmente il trailer di Spider-Man: No Way Home ha anticipato un nuovo gruppo di Sinistri Sei, mentre continuano i rumor sul possibile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire: la data d'uscita del film è fissata per il 17 dicembre prossimo, e probabilmente bisognerà aspettare fino alla proiezione del film per sapere se davvero la tantissime speculazioni sul nuovo film MCU saranno confermate o smentite.