Spider-Man: Andrew Garfield arriva nel MCU nella fan-art di Secret Wars

Tra i tanti supereroi che hanno ricevuto una loro trasposizione sul grande schermo, insieme a quella di Batman sicuramente la metamorfosi delle varie iterazioni di Spider-Man è stata quella più interessante di tutte, visto che Sony ha contribuito a dare vita nel corso di un ventennio a diversi adattamenti cinematografici.

Il primo è stato quello di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire, il secondo l'Amazing Spider-Man di Marc Webb con protagonista Andrew Garfield e infine quello attuale e amatissimo sotto il controllo creativo dei Marvel Studios, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland. L'Arrampica-Muri in generale meno apprezzato di tutti è stato comunque quello di Garfield, tanto che dopo il secondo capitolo si è conclusa la sua esperienza nei panni dell'Amichevole Spider-Man di quartiere, interrompendo di fatto tutto il programma di sviluppo dell'allora progetto di casa Sony.



Oggi, però, con un throwback interessante, l'artista web Mohammed Hibban, meglio noto con il nome d'arte Venomhology, ha condiviso via Instagram una bella fan art con protagonista proprio Andrew Garfield, immaginandolo con indosso la Black Suit corrotta dal Simbionte Venom e all'intero di un'immaginaria trasposizione MCU delle Secret Wars, che magari un giorno sbarcheranno davvero al cinema in una futura Fase dell'Universo Condiviso Marvel.



