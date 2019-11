Spider-man and the Spider-verse: annunciata la data d'uscita del sequel!

Giornata molto impegnativa oggi, dopo la notizia della messa in produzione di Ant-man 3, è stata appena annunciata la data d'uscita di Spider-man and the Spider-verse 2: arriverà l'8 aprile 2022.

La Sony Pictures ne ha appena dato notizia diffondendola con la teaser picture di seguito e finalmente abbiamo nuove informazioni sul sequel di Spider-man and the Spider-verse. Il film ha riscosso molto successo grazie alle meravigliose tecniche d'animazione, che lo hanno fatto amare fin da subito dal grande pubblico e gli hanno valso la meritatissima statuetta dell'Oscar come miglior film d'animazione



La storia segue le avventure di Miles Morales (Shameik Moore), un impacciato teenager che decide d'indossare il costume di Spider-man dopo la morte di Peter Parker. Di lì a poco incontrerà numerose versioni dell'amichevole Spidey di quartiere provenienti da universi paralleli ed insieme uniranno le forse per sconfiggere il temibile Kingpin (Liev Schreiber).

Cosa succederà stavolta? Rivedremo ancora i bizzarri ed accattivanti Spider-Man Noir e Spider-Ham? L'amicizia tra Miles e Gwen (Spider-Woman) evolverà in qualcosa di più? Purtroppo, non sono ancora noti i dettagli della trama, né quanto inizieranno i lavori di produzione, l'hype è palpabile e dopo il successo del primo film non potrebbe essere da meno.



Intanto la casa cinematografica continua a lavorare a pieno regime e qui potete trovare tutti i film in programma per alla Sony.