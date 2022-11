Spider-Man, Alfred Molina sullo spoiler su Dottor Octopus: 'Kevin Feige si arrabbiò'

Tutti i fan di Spider-Man ricorderanno l'attesa per Spider-Man: No Way Home per le famose bugie bianche di Andrew Garfield e le aspettative in merito al ritorno dei 'vecchi' Peter Parker, ma anche Alfred Molina ha la sua parte di colpa quando si parla di spoiler.

In un'intervista totalmente slegata a Spider-Man uscita mesi prima della conferma ufficiale del ritorno di Dottor Octopus, infatti, l'attore si era lasciato sfuggire il suo coinvolgimento nel film del Marvel Cinematic Universe e ora parlando con Radio Times l'attore ha ricordato la reazione della Sony e della Marvel.

"Solo per caso, stavo parlando con un giornalista che ha detto: 'Allora, sai, come va il film di Spider-Man?' E io ho risposto: 'Oh, va bene, grazie'. Poi letteralmente il giorno dopo, Variety ha pubblicato: 'Alfred Molina rivela il ritorno di Doc Ock' E mi sono messo in grossi guai. Ho ricevuto una serie di telefonate da Amy Pascal, per fortuna non da Kevin Feige ma con lui è andata anche peggio: era sul tappeto rosso da qualche parte e qualcuno gli ha chiesto qualche info su uno dei film Marvel che stava per uscire, e lui ha risposto: 'Chiedetelo ad Alfred Molina.'" Qualcuno dei nostri lettori più affezionati forse si ricorderanno della nostra notizia su Kevin Feige che bacchetta Alfred Molina.

Alfreda Molina comunque si è ripromesso di non commettere lo stesso errore due volte. Quando gli è stato chiesto da RadioTimes.com se il suo personaggio farà altre apparizioni nell'MCU, ha detto: "Non posso né confermare né smentire. Questa è la linea ufficiale. Mi sono messo nei guai durante l'ultima volta, ho imparato la lezione."

Nel frattempo, ecco le ultime novità sul nuovo contratto di Tom Holland come Spiderman.