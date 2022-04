Spider-Man, Alfred Molina paragona la trilogia di Sam Raimi a quella di Jon Watts

Mentre Spiderman No Way Home continua a stabilire record anche nel mercato home-video digitale, l'interprete di Doctor Octopus Alfred Molina ha discusso delle due trilogie cinematografiche dedicate all'Uomo Ragno, ovvero quella originale di Sam Raimi e quella MCU di Jon Watts.

Durante un'apparizione al podcast Household Faces con John Ross Bowie, Molina ha elogiato i due registi e i team creativi dietro i rispettivi film, evidenziando anche una netta differenza tra Spider-Man 2 e No Way Home - ovvero i due film in cui compare il suo micidiale e commovente Doctor Octopus:

"Ciò che ha reso i film di Spider-Man di Jon Watts e i film di Sam Raimi così meravigliosi è che sono stati diretti da persone che amano assolutamente il genere, che amano questo mondo. Ed entrambi sono stati supportati da un team di produzione incredibile. Questi film sono stati dei grossi momenti delle rispettive vite di questi due artisti, entrambi li hanno presi molto sul serio e con tantissima passione. I dettagli intorno ai quali questi film sono stati costruiti sono semplicemente fenomenali. Ma dal mio punto di vista d'attore, devo dire che No Way Home per me è stato davvero interessante perché per Dock-Ock è un vero e proprio sequel: in questo film vediamo la sua effettiva redenzione, che invece in Spider-Man 2 avevamo solo intravisto per pochi secondi nel finale."

A questo proposito, scoprite quale scena di No Way Home ha fatto commuovere Alfred Molina: piccolo spoiler, ovviamente ha a che fare con Tobey Maguire. Spider-Man: No Way Home è ora disponibile per l'home video in versione digitale e in versione fisica.