Spider-Man, nuova agghiacciante teoria: i genitori di Peter sono morti in Iron Man 2?

Spiderman No Way Home è un candidato agli Oscar 2022 (anche se non nella categoria puntata dalla Sony Pictures) e il successo del film non accenna affermarsi, con i fan che continuano a rivisitare il mondo di Peter Parker alla luce delle novità introdotte dal film di Jon Watts.

Ora una nuova teoria immagina che i genitori di Peter siano morti durante gli eventi di Iron Man 2, il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al supereroe di Robert Downey Jr.: confusi? Facciamo un passo indietro.

In passato sia Tom Holland che Kevin Feige hanno confermato che il ragazzo che Iron Man salva allo Stark Expo è Peter Parker bambino, ma secondo questa nuova teoria spuntata su Reddit e divenuta immediatamente molto popolare ipotizza che altri membri della sua famiglia non siano stati così fortunati. Secondo NavyWlarus - trovate il post originale in calce all'articolo - la stessa notte in cui Peter viene salvato dal suo futuro mentore, i suoi genitori morirono durante lo stesso evento descritto nella scena finale di Iron Man 2. La teoria prova anche a legare la morte dei genitori di Peter MCU a quelle dei genitori dei Peter di Tobey Maguire e Andrew Garfield, deceduti a causa di un incidente aereo in entrambi gli universi.

Questa teoria aggiungerebbe sicuramente un altro strato di profondità alla relazione tra Peter Parker e Tony Stark, che inizia ufficialmente in Captain America: Civil War, prosegue in Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e raggiunge l'apice in Spider-Man: Far From Home. Certo rimane solo una teoria, e quindi ben lontana dal canone, ma sicuramente l'idea è suggestiva: voi che ne pensate?

