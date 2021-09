Spider-Man affronta Goblin e Dottor Octopus nel sensazionale fan-poster di No Way Home

Dopo i clamorosi leak su Goblin e I Sinistri Sei, torniamo a parlare di Spider-Man: No Way Home per mostrarvi un nuovo bellissimo poster fan-made comparso sul social network Twitter in queste ore.

Nella locandina, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, il giovane Spider-Man di Tom Holland è preso in mezzo alle letali braccia meccaniche di Dottor Octopus e le pericolose granate a forma di zucca di Goblin, le stesse della trilogia di Sam Raimi spuntate all'improvviso anche nel trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

Naturalmente la possibile presenza di Goblin, interpretato nuovamente da Willem Dafoe, che fu Norman Osborn nei tre film originali della saga di Sam Raimi con Tobey Maguire, è al centro di grossi rumor sulla trama del film che hanno preso a circolare da diverso tempo. Insieme alla mormorata presenza di Goblin e dei Sinistri Sei, inoltre, come saprete si è parlato anche della possibilità del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, con una trama che vorrebbe una sorta di versione live-action dello Spider-Verse in seguito agli avvenimenti della serie tv Loki (che ha aperto al Multiverso Marvel) ma anche al fallimentare incantesimo di Doctor Strange, come visto nel filmato promozionale di No Way Home.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre prossimo.