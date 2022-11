Spider-Man: Across the Universe, nuova foto! '6 stili animati diversi, impazzirete'

Dopo la succosa anteprima offerta su Indiana Jones 5, la rivista Empire torna a deliziare i suoi abbonati con una nuova esclusiva dedicata a Spider-Man: Across the Spider-Verse, attesissimo nuovo film d'animazione della Sony Pictures sequel del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.

“Il primo film aveva uno stile di animazione unico che dominava tutta la storia. Questo film ne ha sei”, ha confessato con una risata il produttore Phil Lord. “Abbiamo preso tutte le cose che abbiamo imparato col film originale, le abbiamo messe insieme a tutte quelle che abbiamo imparato da The Mitchells vs The Machines, e poi le abbiamo ulteriormente sviluppate per soddisfare l'ambizione di questo film. Ogni volte che entrerete in una nuova scena, ne sarete stupiti: volevamo assicurarsi che lo stile del film riflettesse i cambiamenti della storia e che le immagini si lasciassero guidare dai sentimenti."

Come suggerisce il titolo Across The Spider-Verse, dunque, aspettatevi un viaggio epico attraverso varie realtà del Multiverso di Spider-Man. "I due universi che avete visto nel teaser trailer erano quelli che chiamiamo Earth-50101, ovvero 'Mumbattan' - basato su un look da fumetto indiano - e Nueva York dal mondo di Spider-Man 2099", ha spiega il produttore Christopher Miller. “Si basa su illustrazioni in stile Syd Mead di come potrebbe essere il futuro. C'è anche il mondo di Gwen, che è la Terra-65. E quello era uno stile acquarellato che ricorda le copertine dei suoi fumetti."

Il viaggio di Miles Morales è appena iniziato, con Across the Spider-Verse che sarà seguito da un nuovo sequel, Beyond the Spider-Verse in uscita nel 2024. Across the Spider-Verse, invece, è atteso per il 2 giugno 2023. Nel frattempo, si continua a parlare della possibile partecipazione di Tom Holland in Spiderman Across the Spiderverse.