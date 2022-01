Spider-Man Across the SpiderVerse si spingerà ancora oltre i limiti dell'animazione!

Manca ancora moltissimo all'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, ma i suoi produttori non vedono l'ora che il film esca nelle sale cinematografiche di tutto il mondo affinché il pubblico scopra con i suoi occhi quanto in là si spingerà rispetto a quanto visto nel primo.

Se c'è una cosa tra le tante che sbalordì all'uscita di Spider-Man: Un nuovo universo fu senza dubbio il suo stile visivo che mescolava diverse tecniche di regia e diversi modi di concepire il mondo dell'animazione tridimensionale, fattore che fece guadagnare alla pellicola d'animazione della Sony il tanto ambito Premio Oscar nel settore. In una nuova intervista concessa a IndieWire, il produttore Phil Lord ha parlato proprio di questo aspetto e di quanto si spingeranno avanti nel sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), che arriverà nelle sale a ottobre.

"È stato bellissimo avere la sicurezza necessaria a poterci spingere in modo ancora più energico oltre i limiti dell’animazione, portando Miles in posti in cui non ci saremmo mai immaginati di trovarlo nel primo film". Insomma, lo stesso produttore non sta più nella pelle nel voler condividere con il mondo questa nuova avventura animata di Miles Morales. Lord insieme al collega di una vita Chris Miller è in lizza per la cinquina finale agli Oscar per il successo Netflix di I Mitchell contro le macchine.

La vera, grande sorpresa per tutti i fan del film di animazione sequel di Into the Spider-Verse (a proposito, lasciatevi catturare dalla tela della nostra recensione di SpiderMan Un nuovo universo!) è che Across the Spider-Verse sarà soltanto la Parte 1 di un progetto ancora più grande.

Come abbiamo appreso dal trailer di SpiderMan Across the SpiderVerse (Part One), la pellicola uscirà nelle sale di tutto il mondo con Sony nell'ottobre 2022, salvo rinvii dell'ultimo minuto.