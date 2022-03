Spider-Man: Across the SpiderVerse, Debbie Harry dei Blondie è Spider-Gwen in una fan art!

Cosa pensereste se in un universo parallelo la cantante dei Blondie, Debbie Harry, fosse stata scelta negli anni '70 per un film in live-action su Spider-Gwen? E' quello che deve essersi chiesto l'artista Rico Renzi quando ha realizzato una fan art con la rocker proprio nei panni del personaggio che rivedremo in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

L'artista ha infatti trasformato un suggestivo e affascinante scatto in bianco e nero della cantante in una specie di character poster per Spider-Gwen e il risultato è davvero impressionante, perché mai ci saremmo aspettati che Debbie Harry fosse così perfetta per il ruolo di Gwen Stacy. Potete visualizzare la fan art comodamente in calce a questa news.

Nella realtà, tuttavia, rivedremo il personaggio di Spider-Gwen in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel d'animazione della Sony la cui prima parte esordirà nelle sale di tutto il mondo il prossimo ottobre. In una recente intervista, i produttori della pellicola Phil Miller e Chris Lord hanno detto la loro su una possibile presenza di Tom Holland, non smentendola né confermandola ma affermando che "nel Multiverso tutto è possibile".

Miller e Lord hanno anche dichiarato: "Ogni dimensione esplorata in questo film sarà radicalmente diversa dalle altre, come se tutte fossero disegnate da un artista diverso. È un'opportunità per costruire tanti mondi diversi su basi visive alternative e spingere la storia e la saga verso direzioni nuove e audaci. Alcune delle tecniche artistiche che il team ha sviluppato per questo film sono così rivoluzionarie che ci hanno sconvolti. Sarà un'esperienza emozionante per il pubblico, di quelle che non avete mai visto."

In precedenza, lo stesso Tom Holland aveva dichiarato di voler comparire in Spiderman Across the Spiderverse insieme a Zendaya. Secondo voi la Sony ha in programma un cameo della sua star numero uno del franchise di Spider-Man? Ditecelo nella sezione dei commenti.