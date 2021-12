Spider-Man: Across the Spider-Verse, quali versioni dell'Uomo Ragno potrebbero apparire?

È tanta l'eccitazione per l'uscita di Spiderman No Way Home, ma anche il primo trailer di Spiderman Across the Spiderverse non scherza mica, e ci ricorda che ci sono una miriade di opzioni sulle versioni dell'Uomo Ragno che potremmo vedere nel film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà certamente uno dei film più attesi del 2022, e ora che smetteremo di elaborare teorie su chi vedremo in Spider-Man: No Way Home, magari a far parlare di sé ogni giorno sarà proprio il film d'animazione targato Sony, soprattutto considerando quanto sconfinato è il mondo da cui può attingere.

Dopotutto, le versioni di Spider-Man viste finora, dalla creazione del personaggio a oggi, sono davvero tante, e virtualmente nulla è precluso. Quali potrebbero essere, dunque, alcune delle opzioni (oltre ai già annunciati Jessica Drew/Spider-Woman e Miguel O'Hara/Spider-Man 2099)?

Il sito We Got This Covered ne ha immaginate cinque:

Insomniac Spider-Man

Il protagonista di Marvel's Spider-Man, il videogioco per PlayStation 4 sviluppato da Insomniac Games. È lo Spider-Man di Terra-616, e la storia è un prequel dei fumetti Spider-Geddon.

Spider-Man di Leonardo DiCaprio

Ci fu un tempo in cui l'attore di Titanic avrebbe potuto interpretare il celebre arrampicamuri. Chissà che non ne abbia ora l'occasione, anche solo per un breve cameo.

Ultimate Spider-Man

Lo Spider-Man della serie animata nota in Italia come Ultimate Spider-Man: Web Warriors. Qui Peter si allena assieme ad altri eroi sotto la guida dello S.H.I.E.L.D. e di Nick Fury, collabora con gli Avengers e tanti altri eroi Marvel, e anche qui ci sono stati episodi dedicati interamente al Multiverso e alle altre versioni di Spider-Man.

Spider-Man anni '90

La serie animata di Spider-Man forse più conosciuta, quella del 1994, con Christopher Daniel Barnes come doppiatore di Peter Parker.

Spectacular Spider-Man

Probabilmente una delle più amate, questa versione di Spider-Man ha avuto vita breve a causa di dispute contrattuali, ma i fan continuano a chiederne nuove stagioni Magari Jossh Keaton potrà avere modo di fare una comparsata in Across the Spider-Verse?