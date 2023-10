Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito oggi su Netflix in Italia?

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito oggi su Netflix Italia? Qualche giorno è stato annunciato che Spider-Man: Across the Spider-Verse avrebbe fatto il suo debutto su Netflix in data odierna, 31 ottobre, ma questa data riguarda anche l'Italia?

Al momento della stesura di questo articolo, purtroppo dobbiamo segnalarvi che Spider-Man: Across the Spider-Verse non è ancora disponibile su Netflix Italia: basta una rapida ricerca sulla piattaforma di streaming on demand per confermare la brutta notizia, dato che selezionando la parola 'Spider-Man' nel catalogo di Netflix vi troverete di fronte a soli due titoli legati alla saga, ovvero il film live-action Spider-Man: Far From Home e il film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, vale a dire il primo capitolo della saga di Sony Pictures dedicata a Miles Morales. Inoltre, la piattaforma vi proporrà anche Uncharted, film basato sul famoso videogame Playstation che vede protagonista Tom Holland, interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, oppure il documentario Lo Spider-Man di Parigi, incentrato sulle imprese del 'ladro-scalatore' Vjeran Tomic.

Al momento non è chiaro quando uscirà Spider-Man: Across the Spider-Verse su Netflix in Italia: il film è arrivato sulla versione USA della piattaforma di streaming on demand oggi 31 ottobre come promesso dagli annunci ufficiali delle scorse settimane, ma probabilmente per vederlo nel nostro paese gli abbonati dovranno attendere ancora qualche giorno.

Come al solito vi terremo aggiornati. Nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.