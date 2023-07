Spider-Man: Across the Spider-Verse, quando esce il film in digitale? Ecco cosa sappiamo

Dopo l'uscita de La Sirenetta in versione digitale, a breve potremo acquistare anche quella di Spider-Man: Across the Spider-Verse. I preordini sono stati infatti addebitati su Vudu (piattaforma di vendita e noleggio di proprietà Fandango), suggerendo come la data del pre-ordine sia sempre più vicina.

Alcune fonti postulavano un rilascio in data 18 luglio 2023, ma le cose sono andate diversamente; inoltre, potrebbe essersi verificato lo stesso inconveniente avvenuto con Super Mario Bros. - Il film, addebitato con una settimana d'anticipo e prontamente corretto dalla piattaforma stessa. Logicamente, possiamo prevedere il rilascio del film sull'Uomo Ragno entro le prossime due settimane.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Spider_Man: Across the Spider-Verse è il sequel diretto della pellicola del 2018 e vede Miles Morales intraprendere una nuova avventura nel multiverso in compagnia di Gwen Stacy. Tra i doppiatori originali ricordiamo Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Woman) e Brian Tyree Henry (Jefferson Davis), mentre la controparte italiana include professionisti quali Tommaso Di Giacomo e Roisin Nicosia.

L'accoglienza del film è stata ottima: a fronte di un budget di circa 100 milioni di dollari, il secondo capitolo della saga ne ha incassati ben 663 milioni, di cui 384 soltanto nei primi dodici giorni. Altrettanto lusinghiera è stata la critica: basti pensare all'indice di gradimento del 96% su Rotten Tomatoes, o al punteggio di 86 su 100 per Metacritic. Il terzo capitolo – Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – è atteso per il prossimo 29 marzo 2024.

A proposito, non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, un sequel incredibile che alza ulteriormente l'asticella qualitativa.