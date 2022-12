Spider-Man: Across the Spider-Verse, quanti Uomo Ragno nel primo trailer ufficiale!

Sono passati ormai 4 anni da quanto Spider-Man: Un Nuovo Universo sconvolgeva le nostre vite presentandoci un universo Marvel come non l'avevamo mai misto prima, tanto nella forma quanto nella sostanza: i tempi sono quindi maturi per questo Across the Spider-Verse che ci viene ora finalmente presentato in un primo trailer ufficiale!

Il film che vedrà l'esordio de La Macchia come villain di Miles Morales e della sua compagnia di Uomo Ragno provenienti da ogni angolo del multiverso si mostra dunque come il degno prosecutore dell'opera del primo capitolo: folle, ultracolorato, dinamico ai limiti della follia e, a tal proposito, ancora più folle nel presentarsi come un caleidoscopio di stili d'animazione diversi.

Stili che saranno giustificati dalla presenza di un'incredibile numero di Spider-Man, almeno stando a quanto vediamo da queste prime immagini: certezza resta comunque la presenza di Miles Morales come protagonista principale, ma anche quella di Gwen Stacy (e chissà che tra i due non sbocci qualcosa in più di un'amicizia) e di un Peter Parker adulto e finalmente capace (speriamo!) di riprendere in mano le redini della propria vita.

Cosa ve ne pare? Siete pronti ad accompagnare Miles alla scoperta del multiverso? Diteci la vostra nei commenti! I produttori, intanto, non chiudono alla possibile comparsa di Tom Holland in Across the Spider-Verse.