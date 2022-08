Spider-Man: Across the Spider-Verse, anche un altro Uomo Ragno è presente nel film?

Mentre dovremo aspettare un po' per vedere il nuovo film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse al cinema, un nuovo indizio riguardo alla presenza di un altro Uomo Ragno potrebbe esserci arrivato dal merchandise.

Nei giorni scorsi, dei giocattoli avevano già anticipato la presenza di Spider-Punk in Spider-Man: Across the Spider-Verse, e adesso sembra che un altro oggetto di merchandise abbia offerto una simile rivelazione.

Il gioco Trouble che vedete raffigurato anche nel post in calce alla notizia avrebbe tra le possibili come pedine per i giocatori anche Scarlet Spider a.k.a. il Ragno Rosso, che nei fumetti è un'identità utilizzata da più personaggi, il più conosciuto dei quali è sicuramente Ben Reilly, il clone di Spider-Man creato dallo Sciacallo.

A quanto pare, dunque, Scarlet Spider sarà tra i 240 personaggi animati di Spider-Man: Across the Spider-Verse (anche se questi saranno per lo più personaggi di sfondo), e chissà da quale universo proverrà mai...

Per scoprirlo dovremo purtroppo attendere l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1, in arrivo al cinema a giugno 2023. Se però siete impazienti di scoprire qualcosa in più sul film, online era stata diffusa la descrizione dei primi 15 minuti di Spider-Man: Across the Spider-Verse che trovate cliccando su questo link.