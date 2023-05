Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci sono pure questi Peter Parker? 'Tutto è possibile'

Questa mattina vi abbiamo parlato delle prime reazioni a Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma molto probabilmente vi interesserà conoscere anche i commenti degli autori del film alle indiscrezioni sui possibili camei di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, i tre Peter Parker live-action.

La trama legata ai viaggi nel Multiverso della nuova avventura di Miles Morales ha, fin dalla pubblicazione dei primi dettagli del film, spinto i fan a credere possibile un cameo dei tre Spider-Man live-action, che si sono incontrati per la prima volta durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home del MCU, e nelle scorse settimane diversi insider e scooper di settore hanno provato ad anticipare che 'almeno' Tom Holland apparirà in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma chiaramente la speranza dei fan è di assistere ad una seconda reunion e un incontro con Miles. Cosa ne pensano gli autori?

"Tutto è possibile nello Spider-Verse", ha dichiarato il co-regista Kemp Powers. "Questo è il massimo che possiamo dire. Del resto il film non è ancora uscito e c'è molto da svelare in questo nuovo capitolo". Il co-regista Joaquim Dos Santos ha aggiunto: "Non abbiamo pensato a nient'altro che finire questo film e renderlo il più folle e fantastico possibile. Diciamo che ci sono un sacco di riferimenti ed easter-egg, dappertutto. Ci sono un sacco di 'tane del bianconiglio' che si possono esplorare."

Per alimentare l'hype, vi rimandiamo al trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse che cita esplicitamente i famosi e amatissimi Peter Parker live-action.