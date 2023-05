Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo trailer svela The Spot

Spider-Man: Across the Spider-Verse è l'atteso sequel della pellicola d'animazione del 2018, che con il suo stile inconfondibile ed una trama del tutto inedita è riuscita a ritagliarsi un posto nel cuore di tutti i fan dell'arrampica muri.

Il nuovo trailer spagnolo di Spider-Man: Across the Spider-Verse spiega i punti principali della trama. Nel sequel, Miles Morales sarà invitato a far parte di una squadra di Spider-Persone che uniscono le forze per proteggere il multiverso.

Sfortunatamente, ciò che sembra un sogno diventerà un incubo quando Miles inizierà una guerra contro Miguel O'Hara, come si vede nel recente trailer di Across the Spider-Verse.

Mentre i trailer americani si concentrano su questo, l'ultimo trailer spagnolo accende i riflettori su The Spot. Conoscevamo già la capacità del villain di aprire portali, tuttavia il nuovo video sottolinea anche la sua abilità di attraversare il multiverso, il cattivò darà quindi la caccia agli eroi attraverso varie dimensioni.

Il fatto che sia messo così in risalto in questo trailer è presto detto, The Spot sarà infatti anche l'antagonista principale del terzo film già annunciato, dal titolo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

A tal proposito, se ve la siete persa ecco qui la nostra recensione di Spider-Man: Into the Spider-Verse, il capitolo che ha dato inizio a questa entusiasmante saga animata.

Sembra quindi che dovremo aspettarci molto a livello narrativo da questo nuovo attesissimo film su Spider-Man, e voi siete impazienti di vedere tutti questi personaggi insieme sullo schermo?

Il trailer qui menzionato potete trovarlo in calce a questa notizia.