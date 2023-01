Spider-Man: Across the Spider-Verse, il trailer rifatto coi LEGO è una gioia per gli occhi

Cosa può esserci di meglio del trailer di Spiderman Across the Spiderverse, che già di per sé è visivamente eccezionale? Ma il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse ricreato con i mattoncini LEGO, ovviamente!

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'account LegoMe ha pubblicato sui propri canali una versione del trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse immaginata con i LEGO e ricreata attraverso la tecnica della stop-motion: l'opera ripropone una sorta di remake del filmato originale del film d'animazione Sony Pictures con un livello di dettaglio sbalorditivo, al punto che la si potrebbe benissimo scambiare per una produzione della saga cinematografica di LEGO.

Ma come potete immaginare, non è la prima volta che LegoMe_TheOG stupisce con le sue produzioni in animazione in stop-motion e mattoncini LEGO: basta una rapida occhiata al suo canale YouTube ufficiale per ammirare un'impressionante varietà di omaggi in salsa LEGO ad altre opere della cultura popolare, inclusa un remake della scena climatica "Running Up That Hill" di Stranger Things 4, risalente all'anno scorso.

Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà l'1 giugno 2023 in Italia, e solo al cinema distribuito da Eagle Pictures. Il film è il sequel del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018, e vedrà il protagonista Miles Morales viaggiare attraverso il Multiverso in compagnia di Spider-Gwen. La saga ha già un sequel, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che uscirà a marzo 2024.

Per altri contenuti ammirate il poster di Spiderman Across the Spiderverse.