Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo trailer è da record! Numeri pazzeschi

Pubblicato nei giorni scorsi, il nuovo trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo della saga animata premio Oscar dedicata a Miles Morales e prodotta da Sony Animation Studios, ha già stabilito diversi record nel campo dei filmati promozionali.

Come riporta Deadline in queste ore, infatti, il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è diventato il trailer più visto della serie Spider-Verse, il trailer di film di supereroi più visto di sempre per un cinecomix in uscita d''estate e anche il secondo trailer più visto di qualsiasi film Marvel recente nelle sue prime 24 ore. In questo lasso di tempo, inoltre, il filmato promozionale ha fatto registrare numeri superiori a quelli di tutti i 'Multiversi' cinematografici, incluso quello DC: per qualche cifra, il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato visto per un totale di 148,6 milioni di volte, un record che supera in scioltezza le riproduzioni dei trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios (116,9 milioni) e anche del trailer di The Flash dei DC Studios (81,6 milioni).

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora sembra chiaro che nei cinque anni trascorsi dall'uscita del precedente episodio, il vincitore del premio Oscar per il miglior film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, l'interesse del grande pubblico per questo sequel non ha fatto che alimentarsi. La controprova, come sempre, arriverà dal box office.

Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà l'1 giugno in Italia. Un terzo episodio della saga, ufficialmente intitolato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà a marzo 2024.