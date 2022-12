Spider-Man Across the Spider-Verse, il trailer nasconde un cameo a Marvel's Spider-Man

Il trailer ufficiale di Spiderman Across the Spider Verse ha incantato i fan di tutto il mondo, ma forse non vi siete accorti del simpatico easter-egg dedicato al famoso videogame Playstation Marvel's Spider-Man.

Come potete vedere nel filmato promozionale mettendo in pausa al minuto 1:27, Spider-Man: Across the Spider-Verse fa l'occhiolino a Marvel's Spider-Man di Insomniac, ed in particolare ad un famoso scherzo della serie. I fan con gli occhi d'aquila hanno infatti immediatamente notato Spider-Cop nel trailer del film Sony, una famosa inside joke del videogame legata a delle missioni secondarie. Ora Spider-Cop è reale e fa ufficialmente parte dello Spider-Verse: come detto, potete vedere il personaggio intorno al minuto 1:27 del trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, riconoscibilissimo con una maglietta blu mentre cerca di tenere a bada il traffico (nonostante non ci siano macchine dalle sue parti).

Ricordiamo che, tra i tanti Uomo Ragno che compariranno in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci sarà anche lo Spider-Man di Insomniac: non è chiaro quanto sarà rilevante la sua presenza, comunque, ed è molto probabile che si limiterà a quella di un cameo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà in Italia a giugno 2023 prossimo, prodotto da Sony e distribuito da Eagle Pictures. Per altri contenuti scoprite chi sarà il villain di Spiderman Beyond the Spider Verse, il terzo capitolo della saga di Miles Morales.