Spider-Man: Across the Spider-Verse, il trailer finale mostra Spider-Cat e il villain Spot

Per altre letture, ricordiamo la durata Spider-Man: Across the Spider-Verse , che sarà uno dei film d'animazione più lunghi di sempre.

Nel nuovo capitolo, paragonato a L'impero colpisce ancora di Star Wars e destinato a concludersi con un grosso cliffhanger, Miles Morales si riunisce con Gwen Stacy e questa volta l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso , dove incontrerà una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggere l'esistenza di tutte le infinite dimensioni parallele e realtà alternative. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova schierato contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Il film, diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) sarà solo al cinema dal 1 giugno , prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Il filmato promozionale, pubblicato in questi minuti e disponibile come sempre nel player all'interno dell'articolo, riunisce alcune delle clip pubblicate nelle scorse settimane e mostra anche il villain Spot e il simpatico Spider-Cat , una versione felina dell'amichevole Spider-Man di quartiere.

Ecco le nuove immagini di Miles Morales e Gwen Stacy nel trailer finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse , l'attesissimo film di animazione Sony Pictures e sequel diretto della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo .

speciale Spider-Man: Across The Spider-Verse: tutti i ragni del nuovo trailer!

speciale Spider-Man: Across The Spider-Verse: tutti i ragni del nuovo trailer!

Altri contenuti per Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One