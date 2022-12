Spider-Man Across the Spider Verse, il trailer doppiato svela la data d'uscita in Italia

Dopo aver scoperto l'easter egg dedicato al videogame Marvel Spiderman nascosto da Sony Pictures nel trailer di Spiderman Across the Spider Verse, scopriamo la data d'uscita ufficiale per l'Italia grazie al nuovo filmato promozionale in versione doppiata.

Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito nel nostro mercato da Eagle Pictures, arriverà in Italia dall'1 giugno 2023 solo al cinema. Il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, registi rispettivamente di La leggenda di Korra, Soul e Star Wars: Clone Wars / Spider-Man: Un nuovo universo, e includerà nel cast vocale Shameik Moore nel ruolo di Miles e Hailee Steinfeld nel ruolo di Gwen, oltre a Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Shea Whigham e Oscar Isaac come Spider-Man 2099.

Nella storia, dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, lo ricordiamo, sarà seguito dal threequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che invece uscirà nel 2024. Per altre curiosità, scoprite l'elenco completo di tutti gli Spidermen visti nel trailer di Spider Man Across the Spider Verse: piccolo spoiler, sono più di quaranta!