Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci saranno Tom Holland e Zendaya? Parla il produttore

Spider-Man: Across the Universe punta ad alzare la posta: il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo potrà presumibilmente contare sulla presenza di ancora più Spider-Man provenienti da universi ancora inesplorati, in un delirio di ragnatele e costumi. Perché, dunque, non attingere anche dal Marvel Cinematic Universe?

Mentre i fan cominciano ad immaginare i Ragnoversi che potremmo vedere nel film sequel del vincitore dell'Oscar al Miglior film d'animazione nel 2019, dunque, cominciano a farsi sempre più insistenti le voci sul possibile arrivo di Tom Holland e Zendaya, che in effetti hanno già espresso il loro totale apprezzamento per il lavoro di Chris Miller e Phil Lord.

Proprio Miller ha dunque affrontato la questione durante una conferenza stampa: "Ho ricevuto una chiamata proprio adesso, ma l'ho deviata alla segreteria telefonica. Probabilmente è Zendaya, mi chiama in continuazione. Ah no, è questo signore, Possibile. Il suo nome è Possibile Spam, credo si chiami così. È così banale" ha scherzato il produttore, evitando quindi di rispondere alla domanda.

Per saperne di più, dunque, non possiamo far altro che pazientare: e voi, sareste contenti di rivedere la coppia dell'MCU anche nel sequel di Un Nuovo Universo? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, 5 attori che sarebbero perfetti per interpretare Miles Morales in un live-action.