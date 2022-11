Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci sarà Tom Holland? 'Tutto è possibile'

In Spider-Man: Un Nuovo Universo abbiamo visto un numero di arrampicamuri davvero fuori da ogni logica: questo Spider-Man: Across the Spider-Verse sembra promettere di fare addirittura meglio da questo punto di vista, e chissà che stavolta non ci scappi un cameo dell'Uomo Ragno più in vista del momento.

Stiamo parlando, naturalmente, del nostro Tom Holland: mentre i fan si chiedono se vedremo una love story tra Miles e Spider-Gwen in questa prima parte di Across the Spider-Verse (del quale, ricordiamo, è già stata annunciata una parte due), al produttore Chris Miller è infatti stata posta proprio la fatidica domanda circa il possibile coinvolgimento del Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

Miller, a dirla tutta, non si è poi sbottonato granché, ma le sue parole lasciano comunque aperta la porta a possibili sorprese: "Diciamo che... Tutto è possibile nello Spider-Verse" ha chiosato il produttore del sequel del film premio Oscar come Miglior film d'animazione nel 2019.

Insomma, meglio non aspettarsi nulla onde evitare cocenti delusioni, ma in fondo sognare non costa niente e, questo possiamo dirlo, le parole di Miller suonano decisamente meglio rispetto a una perentoria chiusura! Il focus, comunque, non è solo sui protagonisti, ma anche sull'aspetto tecnico del film: pare, infatti, che in Across the Spider-Verse vedremo ben 6 stili d'animazione diversi!